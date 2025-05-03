دوري النجوم.. الشرطة يخطف فوزاً ثميناً من نوروز والسفانة يجتازون صقور الغربية

شفق نيوز/ خطف فريق الشرطة ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه فريق نوروز بهدف وحيد دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 31 لدوري نجوم العراقي لكرة القدم.

‏المباراة التي جرت عند الساعة 8:30 مساءً، على ملعب نوروز في السليمانية بدون جمهور لمعاقبته من الحضور، ‏انتهى شوطها الأول بتقدم الشرطة بهدف واحد دون مقابل لنوروز جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب سجاد جاسم في الدقيقة 11.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 65، بنفس رصيد الزوراء، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 39 بالمركز 12.

‏وفي مباراة أخرى، جرت ضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق الميناء على مضيفه الكرمة بهدف واحد دون رد، في مباراة جرت بنفس التوقيت على ملعب الرمادي.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف، لكن في الشوط الثاني سجل الميناء هدفه الوحيد في الدقيقة 63 عن طريق حميد الطائي.

وبهذه النتيجة، رفع الميناء رصيده للنقطة 34 بالمركز الـ16، بينما تجمد رصيد الكرمة عند النقطة 43 بالمركز التاسع.