دوري النجوم.. الشرطة يخطف فوزا ثمينا من زاخو

شفق نيوز- دهوك

خطف فريق الشرطة، يوم الخميس، فوزاً ثمينا على مضيفه زاخو بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري نجوم العواق لكرة القدم.

المواجهة التي جرت على ملعب زاخو الدولي عند الساعة 3:30 عصراً في اجواء ممطرة، انتهى شوطها الأول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل لأصحاب الارض والجمهور، جاء عن طريق خطأ دفاعي للاعب زاخو اديلسونم اكينو في الدقيقة 27.

واضاف الشرطة هدفاً ثانياً في الشوط الثاني عند الدقيقة 90+ 4 عن طريق اللاعب اثير صالح.

وشهد اللقاء إضاعة لاعب زاخو اسو رستم ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع الشرطة رصيده للنقطة 52 بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 40 بالمركز السابع.