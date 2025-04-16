دوري النجوم.. الزوراء ينتصر على الكرمة والنفط يخطف ثلاث نقاط من أربيل

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء، على ضيفه فريق الكرمة بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد في الساعة السابعة، وانتهى الشوط الاول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل للكرمة سجل الهدف ابراهيم توميو في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه الثاني في الدقيقة 77 عن طريق منذر العلوي.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 58 بالمركز الاول مؤقتاً، وتجمد رصيد الكرمة عند النقطة 37 بالمركز العاشر.

وفي لقاء آخر، ضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق النفط على مضيفه اربيل بنتيجة 3-2، حيث انتهى الشوط الاول بتقدم النفط بهدفين لهدف لاربيل.

وقد سجل النفط أولا عن طريق اللاعب وليد كريم في الدقيقة 39، وجاء الهدف الثاني للنفط عن طريق اللاعب فرانك سدريك في الدقيقة 45+2 وتمكن فريق اربيل من تقليص النتيجة في الدقيقة 45 +6 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب احمد خالد.

وفي الشوط الثاني سجل النفط هدفه الثالث عن طريق وليد كريم في الدقيقة 47، وقلص اربيل النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 73 عن طريق هلو فائق.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 40 بالمركز التاسع وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 35 بالمركز 12.