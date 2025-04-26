دوري النجوم.. الزوراء يكرم نفط البصرة بثلاثية وديالى يخطف فوزاً ثميناً من زاخو

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء على ضيفه نفط البصرة بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

المباراة التي جرت على ملعب نادي الزوراء عند الساعة الـ 7:30 مساءً، ‏انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

‏وفي الشوط الثاني، سجل الزوراء هدفه الاول في الدقيقة 58 من تسديدة قوية للاعب علي محسن، وعاد الزوراء ليسجل هدفه الثاني عن طريق ابراهيم توميو في الدقيقة 74، وعاد توميو ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للزوراء في الدقيقة 78.

وشهد اللقاء طرد لاعب نفط البصرة حسين عباس في الدقيقة 50 للعبه الخطر ليكمل فريق نفط البصرة المباراة بعشرة لاعبين حتى نهاية اللقاء .

كما أشهر حكم اللقاء سالم عامر، في الدقيقة 61 ثلاث بطاقات حمراء دفعة واحدة على مدرب فريق نفط البصرة سعد حافظ، ومدرب الحراس، ومشرف الفريق، لاعتراضهم على الهدف الذي سجل بمرمى فريقهم لتتوقف المباراة خمس دقائق .

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 64 محتفظاً بالصدارة، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 24 بالمركز 18 .

‏وفي مباراة أخرى، تعرض فريق زاخو الى خسارة من ضيفه ديالى بهدف وحيد ضمن المنافسات ذاتها، في مباراة جرت على ملعب نادي زاخو، و‏انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف .

‏وفي الشوط الثاني، سجل ديالى هدفه في الدقيقة 72 عن طريق المحترف كولينز اوباري، ‏وبهذه النتيجة رفع ديالى رصيده للنقطة 27 بالمركز 17، بينما تجمد رصيد راخو عند النقطة 53 بالمركز الثالث .

وجرت المباراة بدون حضور جماهيري بسبب معاقبة جمهور زاخو على خلفية شغب مباراة نوروز وزاخو.