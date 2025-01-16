دوري النجوم.. الزوراء يقبض على الصدارة ومفاجآت الجولة 14 تغيّر ترتيب الفرق

شفق نيوز/ قفز فريق الزوراء للصدارة بعد انتهاء الجولة 14 من دوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 28 نقطة، مناصفة مع القوة الجوية الذي تنازل عن الصدارة للزوراء ليحل ثانياً بفارق المواجهات.

وجاء الشرطة بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة، وحلّ فريق زاخو بالمركز الرابع برصيد 25 نقطة، ثم فريق دهوك بالمركز الخامس برصيد 25 نقطة، يليه فريق الطلبة سادساً بنفس رصيد دهوك لكن بفارق المواجهات.

وحلّ فريق النفط سابعاً برصيد 23 نقطة، وبالمركز الثامن جاء فريق نفط ميسان برصيد 22 نقطة، وجمعت ثلاثة فرق 19 نقطة، وبفارق المواجهات جاء فريق الميناء تاسعاً، والكرمة عاشراً، وأربيل بالمركز 11.

بينما جمعت ثلاثة فرق 18 نقطة وبفارق المواجهات جاء فريق النجف بالمركز 12، يليه الكهرباء بالمركز 13، والقاسم بالمركز 14، وجاء فريق نوروز بالمركز 15 وجمع 17 نقطة، يليه كربلاء بالمركز 16 برصيد 15 نقطة، ثم نفط البصرة بالمركز 17 برصيد 14 نقطة، والكرخ بالمركز 18 برصيد 12 نقطة، ثم الحدود بالمركز 19 برصيد 6 نقاط، وأخيراً فريق ديالى برصيد 4 نقاط.

وبعد انتهاء الجولة 14، صُنّف فريق الشرطة الأقوى هجوماً بتسجيله 26 هدفاً، وجاء خلفه نادي زاخو بفارق ثلاثة أهداف برصيد 23 هدفاً.

كما حاز مهاجم الشرطة مهند علي، أعلى نسبة من الأهداف برصيد تسعة أهداف، يليه لاعب القوة الجوية علاء عباس، ولاعب زاخو أمجد عطوان مناصفة بالمركز الثاني ولكل منهما سبعة أهداف.

بدورها أعلنت إدارة الزوراء أن ناديها سيكون أول نادٍ عراقي سيطبق تجربة بيع التذاكر إلكترونياً للجمهور في المباريات التي ستقام على ملعبها في الجولات المقبلة بدوري نجوم العراق لكرة القدم.

قائد نادي الزوراء والمنتخب العراقي جلال حسن، يؤكد أنه سيكون جاهزاً لمباراة الزوراء أمام الحدود الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 15 ويطمئن الجمهور أن إصابته لم تكن قوية.

في حين تميز لاعب دهوك، المحترف باشنغ عبد الله الذي التحاق بالنادي قادماً من نادي ديجيرفورس السويدي، حيث خاض 8 مباريات 6 منها أساسي ليكون أول محترف عراقي التحق بفريق محلي وسجل 6 أهداف، كما حصل أيضاً على لقب رجل المباراة 3 مرات كان آخرها لقب "أفضل لاعب" في مباراة دهوك والقوة الجوية بالجولة 14 التي انتهت لدهوك بهدف عبد الله.