دوري النجوم.. الزوراء يحسم ديربي العاصمة والنفط يتعادل سلبياً مع الكرمة

حسم فريق نادي الزوراء ديربي العاصمة لصالحه، بعد فوزه على مضيفه نادي الطلبة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في بغداد، وهو الملعب الافتراضي لنادي الطلبة، عند الساعة الثامنة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل، سجله اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة 25.

وحافظ الزوراء على تقدمه في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوزه بهدف نظيف بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع الزوراء رصيده إلى 62 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الطلبة عند 61 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، تعادل نادي النفط مع ضيفه نادي الكرمة سلبياً من دون أهداف.

وجرت المباراة في التوقيت نفسه على ملعب الكابتن شرار حيدر، وهو الملعب الافتراضي لنادي النفط.

وبهذه النتيجة، رفع النفط رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما رفع الكرمة رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس.