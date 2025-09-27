دوري النجوم.. الجوية يكرم وفادة الميناء بهدف وحيد وتعادل سلبي بين الكهرباء وأربيل

شفق نيوز- بغداد

فاز فريق القوة الجوية على ضيفه الميناء بهدف دون مقابل، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي احتضنها ملعب المدينة ببغداد - الملعب الافتراضي - لنادي الجوية، انتهى شوطها الاول بتقدم القوة الجوية بهدف دون مقابل سجله "الحارث حاتم" في الدقيقة الخامسة.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلاق حكم اللقاء صافرته معلنا عن فوز فريق القوة الجوية بهدف دون مقابل للميناء.

وأضاع قائد القوة الجوية ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 53، فيما شهد اللقاء طرد لاعب الميناء "نجم شوان" في الدقيقة 75 ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق الكهرباء مع ضيفه أربيل سلبياً بدون أهداف، في مباراة جرت بنفس التوقيت على ملعب "الساحر أحمد راضي" - الملعب الافتراضي - لفريق الكهرباء.