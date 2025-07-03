دوري النجوم.. الجوية يكرم نفط ميسان برباعية والغزلان تجتاز الأنيق مرتين

شفق نيوز - بغداد / النجف

حقق فريق القوة الجوية فوزا مستحقاً على ضيفه نفط ميسان بنتيجة 4-2 ضمن ‏منافسات الجولة الأخيرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي، انتهى شوطها الاول بتقدم الجوية 3-1، سجل الصقور اولا عن طريق عصام الصبحي في الدقيقة الثانية، وجاء الهدف الثاني عبر اللاعب محمد سامي في الدقيقة 17، وعاد الجوية ليسجل هدفه الثالث في الدقيقة 20 عن طريق محمد جواد، وقلص نفط ميسان النتيجة في الدقيقة 39 من ركلة جزاء نفذها بنجاح علاء سعد.

وفي الشوط الثاني، سجل الجوية هدفه الرابع في الدقيقة 70 عن طريق علي أكبر طاهر، وسجل ديمي داود هدف نفط ميسان الثاني في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز، رفع الجوية رصيده للنقطة 60 بالمركز الخامس، في حين تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 51 بالمركز 11.

وضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق النجف على ضيفه الطلبة بنتيجة 2-0، بمباراة جرت بنفس التوقيت على ملعب النجف الدولي.

انتهى الشوط الاول بتقدم النجف بهدف دون مقابل للطلبة جاء من خطأ دفاعي، عندما سجل لاعب الطلبة حمزة محمد هدفاً في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، سجل النجف هدفه الثاني في الدقيقة 80 عن طريق المحترف ايايي اتيموين، وبهذا الفوز رفع النجف رصيده للنقطة 46 بالمركز 14، بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 63 بالمركز الرابع.