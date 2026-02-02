دوري النجوم.. الجوية يتصدر والجولة 17 تنطلق الأربعاء

شفق نيوز- بغداد

خطف فريق القوة الجوية صدارة ترتيب دوري نجوم العراق لكرة القدم، عقب فوزه على الموصل بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة 16، مستفيداً من تعادل الكرمة مع الكرخ بهدف واحد لكل منهما.

وبهذه النتائج، قفز القوة الجوية إلى المركز الأول برصيد 34 نقطة، فيما تراجع الكرمة إلى المركز الثاني برصيد 33 نقطة، وصعد الشرطة إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، مقابل تراجع أربيل إلى المركز الرابع بذات الرصيد، لكن بفارق المواجهات المباشرة، يليه الطلبة خامساً برصيد 30 نقطة، ثم الزوراء في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

وفي هذا السياق، حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 شباط موعداً لانطلاق منافسات الجولة الـ17 من الدوري.

وفي أسفل جدول الترتيب، تشتد المنافسة للهروب من المراكز المتأخرة، إذ تراجع نفط ميسان إلى المركز الـ17 برصيد 13 نقطة، يليه الكهرباء في المركز الـ18 برصيد 11 نقطة، ثم النجف في المركز الـ19 برصيد 7 نقاط، فيما يقبع القاسم في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وستنطلق منافسات الجولة الـ16 من يوم الأربعاء المقبل على مدار ثلاثة أيام، بإقامة 10 مواجهات مرتقبة تحتضنها ملاعب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر لاعب أربيل الأوزبكي شيرزود تيمتروف القائمة بعد الجولة 16 برصيد 12 هدفاً، يليه لاعب الغراف كنسليجي كوكو برصيد 11 هدفاً، ثم لاعب الموصل علاء الدين الدالي بـ10 أهداف.