دوري النجوم.. الجوية والكهرباء حبايب

شفق نيوز/ تعادل فريق القوة الجوية مع ضيفه الكهرباء بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت في ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم الكهرباء بهدفين مقابل هدف واحد للقوة الجوية، سجل الكهرباء أولا في الدقيقة 19 عن طريق نهاد محمد، وتمكن الجوية من تعديل النتيجة في الدقيقة 25 عن طريق محمد جواد، وجاء الهدف الثاني للكهرباء عن طريق مرتضى هديب في الدقيقة 45+4 .

وفي الشوط الثاني، أدرك القوة الجوية هدف التعادل بتسجيله الثاني في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب عصام الصبحي.

وبهذه النتيجة رفع فريق القوة الجوية رصيده للنقطة 49 بالمركز الخامس، ورفع الكهرباء رصيده للنقطة 41 بالمركز 11.