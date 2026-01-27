دوري النجوم.. التعادل ينهي لقاء الطلبة وديالى

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريق الطلبة مع ضيفه ديالى بهدف واحد لكل منهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر وسط العاصمة بغداد عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق ديالى بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب إبراهيم تانديا في الدقيقة 45+7.

وفي الشوط الثاني تمكن الطلبة من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب علي يوسف في الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة رفع فريق ديالى رصيده للنقطة 22 بالمركز العاشر، ورفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 27 بالمركز السادس.