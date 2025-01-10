دوري النجوم.. التعادل ينهي "ديربي" القوة الجوية والطلبة

شفق نيوز/ تعادل فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق الطلبة، في مباراة ديربي جماهيري ضمن آخر مواجهات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة 7:30 مساءً.

وأنتهى الشوط الأول بتقدم فريق الطلبة بهدف دون مقابل، حيث سجل الهدف شريف عبد الكاظم عند الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدف التعديل عن طريق علاء عباس في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة عزز القوة الجوية صدارته برصيد 28 نقطة ورفع الطلبة رصيده للنقطة 21 بالمركز السابع.