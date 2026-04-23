دوري النجوم.. التعادل الإيجابي ينهي لقاء دهوك والغراف
شفق نيوز- دهوك
تعادل فريق دهوك مع ضيفه فريق الغراف، يوم الخميس، بهدف واحد لكل منهما، ضمن ممافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.
وجرت المباراة على ملعب دهوك عند الساعة الـ5:00 عصراً، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابي 1-1، سجل دهوك اولاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح بيتر كوركيس في الدقيقة 18، وتمكن الغراف من تعديل النتيجة في الدقيقة 44 عن طريق مصطفى كوناني.
وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلق الحكم صافرته معلنا عن تعادل الفريقين وتقاسم نقاط اللقاء.
وبهذه النتيجة ورفع فريق دهوك رصيده للنقطة 38 بالمركز 12 ورفع الغراف رصيده للنقطة 37 بالمركز 13.