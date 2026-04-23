دوري النجوم.. التعادل الإيجابي ينهي لقاء دهوك والغراف

شفق نيوز- دهوك

‏تعادل فريق دهوك مع ضيفه فريق الغراف، يوم الخميس، بهدف واحد لكل منهما، ضمن ممافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب دهوك عند الساعة الـ5:00 عصراً، و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابي 1-1، سجل دهوك اولاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح بيتر كوركيس في الدقيقة 18، وتمكن الغراف من تعديل النتيجة في الدقيقة 44 عن طريق مصطفى كوناني.

‏وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلق الحكم صافرته معلنا عن تعادل الفريقين وتقاسم نقاط اللقاء.

‏وبهذه النتيجة ورفع فريق دهوك رصيده للنقطة 38 بالمركز 12 ورفع الغراف رصيده للنقطة 37 بالمركز 13.