دوري الناشئين للكرة الطائرة.. فوز الشرطة وغاز الجنوب في افتتاح التجمع الثاني

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة يوم الخميس، من التغلب على فريق نادي الحبانية بثلاث أشواط نظيفة بواقع (25-17) (25-11) (25-20) ، وذلك في افتتاح التجمع الثاني من دوري الناشئين.

وفي ثاني مواجهات اليوم الأول من التجمع الثاني لدوري الناشئين حقق فريق نادي غاز الجنوب الانتصار على حساب فريق النادي البحري بثلاثة أشواط دون رد (25-20) (25-16) (25-23).

من جانبٍ آخر وضمن منافسات بطولة أندية الدرجة الثانية المؤهل لدوري الدرجة الأولى أقيمت، في قاعة منتدى الاندلس الرياضي في محافظة نينوى مباراتان أسفرتا عن فوز فريق نينوى على فريق تلعفر بثلاثة أشواط دون رد فيما تمكن فريق القوش من الفوز على الحدباء بثلاثة أشواط دون مقابل.