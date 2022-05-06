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دوري المؤتمر الأوروبي يعيد مورينيو للواجهة

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-06T05:04:10+0000
دوري المؤتمر الأوروبي يعيد مورينيو للواجهة

شفق نيوز/ تأهل روما الإيطالي إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، مساء الخميس، تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

فريق العاصمة الإيطالية تجاوز عقبة ليستر سيتي في نصف النهائي بعدما تعادل معه في جولة الذهاب 1-1 قبل الفوز عليه إيابا بهدف دون رد.

ووصل الجيالوروسي في أول مواسمه تحت قيادة مورينيو، للنهائي الأول له في المسابقات الأوروبية منذ موسم 1990-1991 حينما بلغ نهائي كأس الاتحاد.

وذكرت شبكة "سكواكا" العالمية أن مورينيو بات أول مدرب يبلغ نهائي بطولات الدوري الأوروبي، دوري الأبطال ودوري المؤتمر.

كما أصبح المدرب البرتغالي أول من يصل إلى نهائي المسابقات الأوروبية مع 4 أندية مختلفة، هي بورتو، إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى روما.

وسبق لمورينيو قيادة بورتو البرتغالي للوصول إلى نهائيي كأس الاتحاد ودوري الأبطال، فيما بلغ إنتر معه نهائي التشامبيونز ليج، قبل أن يصل المان يونايتد معه لنهائي اليوروبا ليج.

كما أن هذا النهائي هو الأول لمورينيو في البطولات الأوروبية منذ أن وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي مع الشياطين الحمر قبل أن يتوج باللقب عام 2017.

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