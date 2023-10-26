دوري نجوم العراق.. نوروز يهزم الزوراء في عقر داره

شفق نيوز/ خسر فريق نادي الزوراء على ارضه ووسط جمهوره من ضيفه فريق نادي نوروز بنتيجة 2-0 لحساب الجولة الاولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة في الساعة التاسعة والنصف في ملعب الزوراء .

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق نوروز حينما سجل هدفاً مباغتاً سريع في الدقيقة الاولى من المباراة عن طريق اللاعب ستار ياسين ، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 90+2 حيث سجل نوروز هدفه الثاني عبر اللاعب محمد سامي ، شهد اللقاء طرد مدافع الزوراء الحسن احويبيب لتعمده الخشونة ليحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 80 من عمر اللقاء ويكمل الزوراء المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز عاد نوروز الى السليمانية و بجعبته أول ثلاث نقاط ثمينة خطفها من الزوراء في مستهل مشواره بدوري نجوم العراق.