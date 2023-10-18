دوري المحترفين.. معايير المشاركة تهدد أندية عريقة بالحرمان

شفق نيوز / صوتت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، على القرار النهائي بشأن الأندية التي لم تجتز معايير التراخيص قبل المشاركة في دوري المحترفين 2023-2024.

وقال مصدر في لجنة التراخيص، لوكالة شفق نيوز، إن "الأندية الثلاثة التي أصدرت اللجنة قرارها النهائي بشأن عدم ترخيصها والسماح لها للعب في دوري المحترفين هي الميناء والطلبة والنجف".

وأضاف المصدر، أن "قرار عدم ترخيص الميناء جاء بسبب عقوبة دولية ما زالت قائمة، بينما قرار عدم ترخيص الطلبة والنجف لعدم تسديد ديون اللاعبين".

وأوضح أن "اللجنة رفعت توصيتها لمجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، لإصدار القرار النهائي بعد اتمام واجبها".

وأكد المصدر، أن "الاتحاد منح فرصة استئناف أخيرة للأندية الثلاثة لمدة خمسة أيام لتسديد ما بذمتها، وستنتهي يوم 19 تشرين الأول الجاري".