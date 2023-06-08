دوري المحترفين.. درجال يجتمع برؤساء الأندية السبت لمناقشة الآلية

شفق نيوز/ وجه الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، دعوة إلى رؤساء الأندية الكروية، لمناقشة بطولة دوري المحترفين المقرر اعتماده بدءاً من الموسم المقبل.

وقال الناطق باسم الاتحاد، أحمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد يسعى لوضع منهاج مميز استعدادا لبطولة دوري المحترفين الذي سيعتمد الموسم المقبل"، مبينا أن "الاتحاد دعا الأندية الممتازة العراقية لعقد اجتماع معها لمناقشة آلية دوري المحترفين".

وأضاف الموسوي، أن "الاتحاد وجه الدعوات لحضور الاجتماع المرتقب الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الاتحاد يوم السبت المقبل"، لافتاً إلى أن "الاجتماع سيكرس لمناقشة الآلية الجديدة التي سيضعها الاتحاد بالتعاون مع الأندية الممتازة للوصول إلى نتائج تخدم منافسات دوري المحترفين المقرر انطلاقه في الموسم المقبل.

يذكر أن الشراكة بين اتحاد كرة القدم ورابطة الـ (لاليغا) شمل عقدين، الأول يخص الإدارة والإشراف على تنفيذ دوري المحترفين العراقي، وتعيين مدير تنفيذي إسباني لإدارة المشروع، وكذلك إعداد فريق عمل عراقي، تقوم رابطة دوري المحترفين بتدريبهم لإدارة اللجان العاملة على تنظيم مسابقة دوري المحترفين.

وفي ضوء العقد الأول تتولى الرابطة جميع الإجراءات المتعلقة بتسويق مسابقة الدوري عبر التنسيق بين الإدارة التنفيذيّة لدوري المُحترفين العراقيّ والمقرّ الرئيس لرابطة الدوري الإسبانيّ في مدريد.

أما العقد الثاني، يتعلق بـ (مشروع الحلم 2030)، ويتضمن قيام رابطة الـ (لاليغا) بتطوير المواهب الرياضية العراقيّة في مجال كرة القدم، وإقامة الدورات التدريبيّة والتطويرية للعاملين في مراكز الموهبة كافة، من مدربين وإداريين وغيرهم، وتكون هذه المراكز الرافد الرئيس لدعم المنتخبات الوطنيّة العراقيّة.