دوري المحترفين.. التراخيص تنجز تفقد أندية النخبة وتعلن عن فتح باب الاستئناف للفرق المستبعدة

شفق نيوز/ أنجزت لجنةُ التراخيص في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم زياراتها الميدانيّة إلى مقراتِ وملاعب الأندية المشاركة في دوري المُحترفين بنسخته الأولى للموسم المقبل 2023-2024.

وأضاف بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "ناديي أربيل ونوروز كانا هما المحطة الأخيرة للجنةِ التراخيص التي اطلعت على ملفاتِ الناديين، وأشرت بعضَ الملاحظات لغرض معالجتها سريعا".

وتابع أنه "من المؤملِ أن تجتمعَ اللجنةُ في العاصمةِ بغداد، يوم غد الاثنين، لدراسةِ الملفات بشكلٍ نهائي، ومراجعة الملاحظات التي تمّ تشخيصها أثناء الزياراتِ، ومن ثم الإعلان عن الأنديةِ المُرخصة وغير المرخصة".

وبين ان "فور الإعلان عن نتائج التصويت سيتمّ فتحُ باب الاستئناف لمدة يومين، وتحديداً في السابع عشر والثامن عشر من شهر تشرين الأول الحالي، وسيكون التاسع عشر منه موعداً للإعلان عن نتائج الاستئناف".

وأشار إلى إن "الجولاتِ التفقديّة جرت بحُضور رئيس اللجنةِ محمد حيدر حسون والأعضاء عبد الكاظم حسن وصباح نور الدين ومصطفى جمال جلال ويوسف هادي أحمد، وكذلك مدير دائرة التراخيص في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم عمار عبد الرحمن".