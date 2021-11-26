دوري الكرة الممتاز.. نفط الوسط يفوز على الكهرباء

شفق نيوز/ فاز فريق نادي نفط الوسط، يوم الجمعة، على نادي الكهرباء ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز.

وسجل فريق نادي الكهرباء اولاً عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب مهيمن سليم بنجاح في الدقيقة 15 من الشوط الاول.

وفي الدقيقة 29 من الشوط الاول شهد اللقاء طرد لاعب الكهرباء سجاد خليل شايع، وبالدقيقة 45 من الشوط الاول سجل نفط الوسط هدف التعديل عن طريق اللاعب احمد عمار.

وفي الدقيقة 53 من زمن اللقاء سجل فريق نفط الوسط الهدف الثاني عن طريق اللاعب سامر محسن.

وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 25 بالمركز الثالث ، بينما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 14 بالمركز التاسع .