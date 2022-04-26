دوري الكرة الممتاز.. فوز مستحق للمتصدر على مضيفه القاسم

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الشرطة لكرة القدم، يوم الثلاثاء، فوزاً كبيراً على مضيفه فريق نادي القاسم بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز.

وجاء هدف الشرطة الأول في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب محمد قاسم، وسجل المحترف السوري محمود المواس هدف الشرطة الثاني في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين دون رد للقاسم.

وفي الشوط الثاني عاد لاعب الشرطة محمد قاسم ليسجل هدفه الشخصي الثاني والهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 73 بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 30 بالمركز السادس عشر.