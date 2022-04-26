سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دوري الكرة الممتاز.. فوز مستحق للمتصدر على مضيفه القاسم

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-26T14:39:33+0000
دوري الكرة الممتاز.. فوز مستحق للمتصدر على مضيفه القاسم

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الشرطة لكرة القدم، يوم الثلاثاء، فوزاً كبيراً على مضيفه فريق نادي القاسم بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز.

وجاء هدف الشرطة الأول في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب محمد قاسم، وسجل المحترف السوري محمود المواس هدف الشرطة الثاني في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين دون رد للقاسم.

وفي الشوط الثاني عاد لاعب الشرطة محمد قاسم ليسجل هدفه الشخصي الثاني والهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 73 بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 30 بالمركز السادس عشر.

related

فريق سامراء يحقق أول فوز له بالدوري الممتاز والديوانية يعادل الكهرباء

Date: 2022-02-24 13:26:20
فريق سامراء يحقق أول فوز له بالدوري الممتاز والديوانية يعادل الكهرباء

ابرزها ديربي النجف.. المسابقات تعلن مواعيد مواجهات الجولة 27 من دوري الكرة الممتاز

Date: 2022-04-07 18:37:10
ابرزها ديربي النجف.. المسابقات تعلن مواعيد مواجهات الجولة 27 من دوري الكرة الممتاز

لجنة المسابقات: اتحاد الكرة لم يحسم توصيات مهمة بشأن الدوري الممتاز

Date: 2021-11-21 10:13:38
لجنة المسابقات: اتحاد الكرة لم يحسم توصيات مهمة بشأن الدوري الممتاز

فوز الزوراء والقاسم وتعادل النجف في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-06-21 16:31:38
فوز الزوراء والقاسم وتعادل النجف في دوري الكرة الممتاز

3 مباريات بانطلاق الجولة 35 في دوري الكرة الممتاز غداً

Date: 2021-07-03 08:46:59
3 مباريات بانطلاق الجولة 35 في دوري الكرة الممتاز غداً

انطلاق منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز منتصف الأسبوع المقبل

Date: 2021-11-07 08:48:08
انطلاق منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز منتصف الأسبوع المقبل

شركة "الاضواء": غداً تعود مباريات الدوري الممتاز للشاشة و"العراقية" تتحمل مسؤولية التوقف

Date: 2022-01-04 16:22:53
شركة "الاضواء": غداً تعود مباريات الدوري الممتاز للشاشة و"العراقية" تتحمل مسؤولية التوقف

فوز الكرخ على سامراء وامانة بغداد على الصناعة في الدوري الممتاز

Date: 2022-04-13 14:53:27
فوز الكرخ على سامراء وامانة بغداد على الصناعة في الدوري الممتاز