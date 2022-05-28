دوري الكرة الممتاز.. فوز الميناء على الامانة وتعادل الزوراء مع النفط

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الزوراء ايجابيا مع مضيفه فريق نادي النفط بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

سجل النفط اولا في نهاية الشوط الاول 45+1 ، وفي الدقيقة 59 من عمر اللقاء جاء هدف التعديل للزوراء عن طريق اللاعب زين العابدين سلام.

وفي الدقيقة 74 سجل سعد عبد الامير الهدف الثاني للزوراء، وفي الدقيقة 90 جاء هدف التعديل للنفط من ركلة جزاء نفذها لاعب النفط كرار محمد بنجاح .

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 56 بالمركز الخامس ، كما رفع النفط رصيده للنقطة 53 بالمركز السادس .

وفي مباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها تمكن فريق الميناء من تحقيق الفوز على مضيفه امانة بغداد بنتيجة 1-0 .

جاء هدف الميناء الوحيد عن طريق احمد خالد بالدقيقة 40 من الشوط الاول . وجرت المباراة على ملعب امانة بغداد ضمن منافسات الجولة 33 للدوري العراقي الممتاز .

ورفع الميناء رصيده للنقطة 24 بالمركز التاسع عشر ، بينما تجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 35 بالمركز 14.