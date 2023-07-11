دوري الكرة الممتاز.. فوز الكرخ على نفط البصرة بهدف وحيد

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الكرخ يوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي نفط البصرة بهدف وحيد دون رد ضمن منافسات الجولة 36 لدوري الكرة الممتاز.

جرت المباراة في الساعة الخامسة مساءً على ملعب الساحر احمد راضي.

وجاء هدف فريق الكرخ الوحيد بالمباراة في الدقيقة في الدقيقة 68 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب يوسف فوزي.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 50 بالمركز العاشر، في حين تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 39 بالمركز الخامس عشر.