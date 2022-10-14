دوري الكرة الممتاز.. زاخو يتمكن من الصناعة وفوز للطلبة على كربلاء

شفق نيوز/ فاز فريق نادي زاخو اليوم الجمعة، على ضيفه فريق نادي الصناعة بهدفين لهدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز.

وسجل الهدف الاول لراخو جوتينر حيدار في الدقيقة 51، وسجل رضا نصر الله هدفا للصناعة بالدقيقة 71. وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح سجل منار طه الهدف الثاني لزاخو.

وجرت المباراة في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب زاخو.

وفي مباراة ثانية جرت بنفس التوقيت ضمن المنافسات ذاتها والتي جمعت فريقا الطلبة وكربلاء، انتهت بفوز فريق نادي الطلبة على ضيفه فريق نادي كربلاء بهدف دون رد.

وسجل لاعب الطلبة علي مهدي هدف فريقه في الدقيقة 76 من عمر اللقاء الذي جرى على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.