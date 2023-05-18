دوري الكرة الممتاز.. دهوك يحقق فوزاً مستحقاً على الصناعة

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي دهوك من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي الصناعة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الرابعة والنصف على ملعب نادي دهوك.

سجل دهوك هدفه الاول في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب سيامند عقيد، وفي الدقيقة 57 عزز تقدمه بالهدف الثاني عن طريق اللاعب زياد احمد.

وبهذه النتيجة رفع فريق دهوك رصيده للنقطة 44 بالمركز السادس، وتجمد رصيد الصناعة عند النقطة 23 بالمركز التاسع عشر.