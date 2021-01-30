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دوري الكرة الممتاز.. تعادلان سلبي وإيجابي ضمن منافسات الجولة الـ16

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-30T14:39:25+0000
دوري الكرة الممتاز.. تعادلان سلبي وإيجابي ضمن منافسات الجولة الـ16

شفق نيوز/ خيم التعادل السلبي على نهاية مباراة فريقي القاسم والديوانية، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 في دوري الكرة الممتاز، كما انتهى لقاء اربيل والكهرباء بنتيجة التعادل الايجابي.

وضيف ملعب الكفل اليوم في الساعة الثالثة عصراً مباراة فريقي القاسم وضيفه الديوانية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لدوري الكرة الممتاز ، والتي انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف، ليرفع فريق نادي القاسم رصيده للنقطة 12 بالمركز التاسع عشر ، بينما رفع فريق الديوانية رصيده للنقطة 19 بالمركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية التي احتضنها ملعب فرانسو حريري اليوم والتي جرت في الساعة الثالثة والربع عصراً، تعادل فريقي نادي اربيل وضيفه نادي الكهرباء ايجابيا بهدفين لكلٍ منهما.

وبذلك، رفع فريق اربيل رصيده للنقطة 19 بالمركز العاشر ، ورفع فريق الكهرباء رصيده للنقطة 19 بالمركز الحادي عشر.

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