دوري الكرة الممتاز.. الطلبة يحقق الفوز على نفط الوسط

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الطلبة من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نادي نفط الوسط، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة السابعة مساءً على ملعب النجف الدولي.

وسجل الطلبة هدفه الاول في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب حسين عبد الله، وفي الدقيقة 50 سجل نفط الوسط هدف التعديل عن طريق كرار محمد، وفي الدقيقة 53 سجل نادي الطلبة هدفه الثاني عن طريق اللاعب زيد تحسين.

وبهذه النتيجة رفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 47 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 33 بالمركز الخامس عشر.