دوري الكرة الممتاز.. الطلبة والديوانية يقتسمان نقاط المباراة

شفق نيوز/ تعادل فريق الديوانية مع ضيفه فريق الطلبة ايجابياً، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة في الساعة السابعة مساء على ملعب النجف الدولي، وهو الملعب الافتراضي لفريق الديوانية.

وسجل فريق الديوانية هدفه الأول في الدقيقة الثانية من بداية المباراة عبر اللاعب عبد القادر طارق، وفي الدقيقة 15 سجل الطلبة هدف التعديل عن طريق اللاعب مرتضى علي.

وفي الشوط الثاني سجل فريق الديوانية هدف التقدم في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب سيف الدين طاهر، وفي الدقيقة 85 جاء هدف التعديل للطلبة عن طريق البرازيلي جلسون دي ليما.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 44 بالمركز الخامس، ورفع الديوانية رصيده للنقطة الثامنة بالمركز الأخير.