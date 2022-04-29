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دوري الكرة الممتاز.. الزوراء يشعل النار في مرمى نفط البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-29T21:02:30+0000
دوري الكرة الممتاز.. الزوراء يشعل النار في مرمى نفط البصرة

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الزوراء من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نفط البصرة 2-1 في دوري الكرة الممتاز.

وسجل الزوراء هدفه الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب مهدي كامل، وفي الدقيقة 44 جاء هدف الزوراء الثاني عن طريق اللاعب احمد سرتيب، وقلص لاعب فريق نفط البصرة المحترف نجومبي النتيجة بتسجيله هدف التقليص الوحيد.

وضيف ملعب الشعب الدولي مباراة اليوم التي جمعت فريق نادي الزوراء وضيفه فريق نفط البصرة لحساب الجولة 29 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 50 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 35 بالمركز الحادي عشر.

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