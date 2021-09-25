دوري الكرة الممتاز: التعادل يخيم على ثلاث مباريات وفوزان للقوة الجوية ونفط الوسط

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، خمس مباريات ضمن الجولة الثانية من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز للموسم 2021-2022.

والقتى على ملعب التاجي فريقا سامراء مع القوة الجوية، وانتهى اللقاء بفوز القوة الجوية 2-0، وسجل الهدف الأول للجوية شريف عبد الكاظم في الدقيقة 27 من الشوط الأول، وجاء الهدف الثاني عن طريق ضرغام اسماعيل في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

بينما ضيف ملعب السليمانية مبارة نوروز وضيفه النفط، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.

والتقى فريقا زاخو ونادي الكرخ على ملعب الاول، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.

وواجه القاسم فريق الصناعة على ملعب الكفل وانتهى اللقاء، بالتعادل السلبي 0-0.

وعلى ملعب ميسان الدولي يجمع نفط ميسان مع نفط الوسط، حيث انتهى اللقاء بفوز نفط الوسط 2-0، وسجل مهند عبد الرحيم هدفي اللقاء لنفط الوسط في الدقيقتين 60، 71 من المباراة.