دوري الكرة الطائرة.. غاز الجنوب يتخطى البيشمركة في ختام الجولة الخامسة

شفق نيوز/ حقق فريق غاز الجنوب، يوم الثلاثاء، فوزاً مهماً على ضيفه فريق البيشمركة بثلاثة أشواط لواحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة والتي احتضنتها قاعة المدينة بمحافظة البصرة.

وكانت نتيجة الأشواط على النحو التالي (22-25 و 25-23 و18-25 و 21-25).

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، كون اللقاء جمع حامل اللقب للنسخة الماضية ووصيفه، فضلاً عن الحضور الجماهيري الكبير الذي غصت به مدرجات القاعة.