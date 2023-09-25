دوري الكرة الطائرة النسوي.. اكاد عينكاوا وافروديت والسليمانية يحققون الانتصار في أول المشوار

شفق نيوز/ جرت اليوم الاثنين، خمس مواجهات ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز للسيدات بالكرة الطائرة.

واسفرت نتائج اليوم عن فوز افروديت على أمانة بغداد بثلاثة أشواط دون رد، وحقق فريق فتاة أربيل فوزاً مهماً على البصرة بثلاثة أشواط دون رد، وتمكّن سيدات قرة قوش من الفوز على طق طق بثلاثة أشواط دون مقابل، وفاز فريق السليمانية على دربنديخان بثلاثة أشواط دون رد، وتخطى فريق أكاد عنكاوا منافسه الارمني بثلاثة أشواط دون رد.

وتقام يوم غدٍ الثلاثاء، 5 مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أندية العراق للسيدات والتي تحتضنها قاعة اكاد عنكاوا بمحافظة أربيل وبمشاركة 11 فريق.

وتُفتح المواجهات بلقاء فتاة أربيل وطق طق في الساعة 10 صباحاً، تليها مواجهة اخرى تجمع أمانة بغداد والبصرة في الساعة الثانية عشر ظهراً فيما سيلاقي فريق قرة قوش منافسه افروديت في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وفي الساعة الرابعة عصراً يلاعب فريق الارمني منافسه دربنديخان وتختم المواجهات بلقاء أكاد عنكاوا ومنافسه سنحاريب وسيكون فريق السليمانية في حالة انتظار.