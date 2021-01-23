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دوري الطائرة.. فوز للشرطة والقاسم ودوكان والجيش وغاز الجنوب والبحري

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-23T18:18:54+0000
دوري الطائرة.. فوز للشرطة والقاسم ودوكان والجيش وغاز الجنوب والبحري

شفق نيوز/ حققت فرق الشرطة والجيش والقاسم ودوكان وغاز الجنوب والبحري، يوم السبت، الفوز ضمن نتائج اليوم الاول للتجمع الثاني لدوري الطائرة الممتاز.

وانطلقت اليوم، منافسات التجمع الثاني لبطولة اندية الدرجة الممتازة وتستمر للمدة من الثالث والعشرين من الشهر الحالي ولغاية التاسع والعشرين من نفس الشهر.

وكانت نتائج مباريات المجموعة A الشرطة ٣-٠ الحبانية ، القاسم ٣-٢ الصناعة ، دوكان ٣-٠ مصافي الشمال. اما نتائج مباريات المجموعة B فكانت كالاتي الجيش ٣-٠ اربيل ، غاز الجنوب ٣-٠ حديثة ، البحري ٣-٠ بلد.

وتقام مباريات المجموعة (A)التي تضم اندية ، البيشمركة ، الشرطة ، الصناعة ، دوكان ، مصافي الشمال ، القاسم ، الحبانية في بغداد بقاعة الشعب للالعاب المغلقة.

اما مباريات المجموعة (B) والتي تضم الاندية البحري ، غاز الجنوب ، الجيش ، الدغارة ، حديثة ، بلد ، اربيل ، تقام في محافظة اربيل بقاعة كلية التربية الرياضية.

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