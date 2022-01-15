دوري الطائرة.. بسطاملي والشهداء يودعان وقره قوش وحديثة يحجزان مقعدان مع الكبار

شفق نيوز/ حقق فريق قره قوش، اليوم السبت، فوزاً ثميناً على فريق بسطاملي بثلاثة اشواط لاثنين في ختام منافسات التجمع الاخير من الادوار التمهيدية لدوري اندية العراق للدرجة الممتازة والتي احتضنتها قاعة الكوفة المغلقة.

وتقدم فريق قرقوش أولاً بنتيجة (28-26) وعادل الكفة بسطاملي (25-22)، وعاد قره قوش وتقدم مجدداً (25-14)، وعدل بسطاملي ( 25-21)، وفي الشوط الحاسم، حسم قره قوش المباراة (18-16).

وفي مباراة اخرى تمكن فريق حديثة من الفوز على مدينة الشهداء بثلاثة اشواط دون رد كانت على النحو الاتي (25-18) و (25-18) و(25-22).

ووفقاً للنتائج التي تحققت في هذا التجمع، فأن فريق بسطاملي ومدينة الشهداء سيهبطان الى دوري الدرجة الأولى.

وحضر مباريات التجمع رئيس الاتحاد المركزي جميل العبادي والأعضاء.