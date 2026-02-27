دوري الطائرة الممتاز.. نتائج مثيرة في الدور الـ15 بالسليمانية

شفق نيوز- السليمانية

ضمن منافسات الدور الخامس عشر لدوري الطائرة الممتاز التي تحتضنها محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، شهدت المباريات، يوم الجمعة، مواجهات قوية وحاسمة أسفرت عن عدة انتصارات بثلاثة أشواط دون رد، إلى جانب لقاءات مثيرة عززت من حدة التنافس بين الفرق.

وفي المباراة الأولى، تمكن فريق غاز الجنوب من عبور الأهوار محققاً فوزاً مهماً بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها كالآتي: (25-17 25-16، 25-21)، ليعزز بذلك فريق غاز الجنوب موقعه في جدول الترتيب.

أما فريق البيشمركة، فقد واصل نتائجه المميزة بعد أن تغلب على المقدادية بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع: (25-18، 25-14، 25-15)، مؤكداً حضوره القوي في البطولة.

كما عمق مصافي الوسط جراحات حديثة وواصل عروضه اللافتة، محققاً انتصاراً مستحقاً بثلاثة أشواط نظيفة، انتهت بنتائج كما يلي: (25-18، 25-23، 25-17).

وفي أبرز المواجهات، نجح أربيل في إيقاف المتصدر مصافي الشمال، متفوقاً عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في مباراة جاءت أشواطها كالآتي: (25-19، 25-20، 15-25، 25-23)، ليخلط بذلك أوراق الصدارة ويشعل المنافسة.

كما تمكن نينوى من تجاوز الدغارة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في لقاء انتهى بنتائج: (21-25، 25-19، 25-19، 25-23)، ليضيف ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده.