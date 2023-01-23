دوري الطائرة الممتاز.. فوز مثير لأربيل وغاز الجنوب يتمسك بالصدارة والشرطة بالوصافة

شفق نيوز/ اختتم أربيل مشواره في التجمع الاول لدور الثمانية بفوز مثير على شقيقه البيشمرگة بثلاثة أشواط يوم الاثنين، في مباراة ماراثونية ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز، بثلاثة أشواط 25-23، 25-22، 16-25 ،19-25 ،21-19.

وضمن المنافسات ذاتها، تمكن غاز الجنوب من التمسك بالصدارة بعد أن أنهى منافسات التجمع الأول بفوز مستحق على مصافي الشمال بثلاثة أشواط دون رد وكانت على النحو التالي، 20-25، 24-26، 18-25.

بدوره حافظ الشرطة على وصافة الترتيب بعد غاز الجنوب، إثر فوزه على البحري بثلاثة أشواط لواحد، 27-25 ،25-27 ، 25-16 ،20-25.

بينما حقق الجيش، انتصاراً مهما على الحبانية بثلاثة أشواط مقابل اثنين، وكانت نتيجة الاشواط كالتالي: 16-25 ، 25-21 25-21 ، 20-25 ، 15-11.