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دوري الطائرة الممتاز.. فوز للشرطة والبحري وغاز الجنوب

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-30T17:13:32+0000
دوري الطائرة الممتاز.. فوز للشرطة والبحري وغاز الجنوب

شفق نيوز/ حققت أندية الشرطة والبحري وغاز الجنوب، الفوز يوم الأحد، ضمن منافسات دوري كرة الطائرة الممتاز.

فريق غاز الجنوب، حقق الفوز على ضيفه مصافي الشمال، في المباراة التي جرت بقاعة الزبير في البصرة، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفي اللقاء الثاني ضمن منافسات البطولة، الذي جرى في القاعة الأولمبية في البصرة، فاز أصحاب الأرض والجمهور فريق البحري على ضيفه فريق نادي البيشمرگة، بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

وفي ثالث المواجهات وآخرها لهذا اليوم، أقيمت في قاعة الشعب المغلقة ببغداد، مباراة فريق نادي الشرطة وضيفه الحبانية، وانتهت بفوز الأول بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

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