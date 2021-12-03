دوري الطائرة الممتاز.. فوز الشرطة ومصافي الشمال واربيل والبحري والجيش

شفق نيوز/ ضمن مباريات المجموعة A لدوري الكرة الطائرة الممتاز التي جرت اليوم الجمعة، تمكنت 5 أندية من الفوز بصعوبة.

وحقق فريق نادي الشرطة فوزاً صعبا على نادي الصناعة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفي اللقاء الثاني فاز فريق نادي مصافي الشمال على نادي حديثة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد .

وضمن مباريات المجموعة A ايضا؛ فاز نادي البحري على نادي مدينة الشهداء بثلاثة اشواط مقابل لاشيء، بينما فاز فريق نادي اربيل على حساب نادي قره قوش بثلاثة اشواط مقابل لاشيء.

وجرت اليوم مباراة واحدة ضمن مباريات المجموعة B حيث فاز فيها فريق نادي الجيش بصعوبة على نادي البيشمركة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.