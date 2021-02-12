دوري الطائرة الممتاز.. فوز البحري والصناعة والبيشمركة

شفق نيوز/ أقيمت الجولة الثانية من منافسات التجمع الاول من دور الثمانية لدوري أندية العراق للدرجة الممتازة، يوم الجمعة، في محافظة السليمانية بقاعة نادي البيشمركة، والتي تتواصل لغاية الثامن عشر من شهر شباط الجاري.

ففي اولى مباريات التجمع الأول من دور الثمانية ، حقق البحري انتصارا ثمينا على الجيش بثلاثة أشواط لشوطين بواقع (25-18) (25-27) (23-25) (25-23) (15-12) .

وفي اللقاء الثاني، فاز فريق الصناعة على أربيل بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-21) (25-23) (25-23) .

كما فاز البيشمركة على الحبانية بثلاثة أشواط لشوط واحد بواقع (25-15) (22-25) (25-21) (25-20) .