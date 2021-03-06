دوري الطائرة الممتاز.. فوز البحري والشرطة والجيش واعتبار الحبانية خاسرا امام غاز الجنوب

شفق نيوز/ جرت في السليمانية، اليوم السبت، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الأولى من التجمع الثاني لدوري الطائرة الممتاز.

وفي أولى المواجهات؛ حقق البحري الأنتصار على الصناعة بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-21) (25-20) (25-22).

فيما حقق الشرطة فوزا صعبا على أربيل بثلاثة أشواط لشوطين بواقع (20-25) (25-20) (25-15) (19-25) (15-12).

و لعدم حضور فريق الحبانية بالتوقيت المحدد للمباراة، اعتبر فريق غاز الجنوب فائزاً على الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل بمجموع (75-0).

وفي ختام مباريات اليوم، حقق الجيش الفوز على البيشمركة بثلاثة أشواط لشوط وحيد بواقع (19-25) (25-15) (25-15) (25-21).