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دوري الطائرة الممتاز.. غاز الجنوب يواجه الحبانية والبحري يضيف الشرطة في الدور الأول

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-18T09:46:16+0000
دوري الطائرة الممتاز.. غاز الجنوب يواجه الحبانية والبحري يضيف الشرطة في الدور الأول

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة عن تحديد يوم الجمعة المقبل موعدا لانطلاق الجولة الاولى من منافسات  الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وسيحل فريق الحبانية في تمام الساعة الثانية ظهراً، ضيفاً على فريق غاز الجنوب في قاعة الزبير بمحافظة البصرة فيما ستكون القاعة الاولمبية مسرحاً للقاء البحري والشرطة في التوقيت ذاته.

وفي محافظة السليمانية ستحتضن قاعة البيشمرگة لقاء مهم بين مصافي الشمال والجيش في نفس التوقيت فيما سيواجه فريق البيشمرگة ضيفه اربيل في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتستكمل المباريات يوم الأحد المقبل إذ سيلاعب غاز الجنوب ضيفه الشرطة في الساعة الثانية في قاعة الزبير فيما سيلاقي البحري فريق الحبانية في قاعة الأولمبية في نفس التوقيت.

وفي قاعة البيشمركة يواجه فريق المصافي منافسه اربيل ويحل الجيش ضيفا على البيشمركة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

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