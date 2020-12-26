دوري الطائرة الممتاز.. غاز الجنوب ينهي الصراع مع البحري وفوز صعب لاربيل

شفق نيوز/ ضيفت القاعة الاولمبية في البصرة، يوم السبت، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري العراقي للكرة الطائرة الممتاز للمجموعة B.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن فريق نادي اربيل حقق فوزاً صعباً على نادي حديثة بثلاث اشواط مقابل شوطين.

وأضاف مراسلنا؛ أن في اللقاء الثاني الذي جمع فريق نادي بلد بنادي الدغارة، تمكن بلد من الفوز بثلاث اشواط مقابل شوط واحد .

أما اللقاء الثالث الذي جمع مباراة القمة بين فريقي غاز الجنوب والبحري، انتهى بفوز فريق نادي غاز الجنوب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وفقاً لمراسلنا الرياضي الذي أشار إلى أن بهذا الفوز أنهى غاز الجنوب الصراع مع البحري بتصدر المجموعة B بعد انتهاء الجولة السادسة برصيد 18 نقطة.