دوري الطائرة الممتاز.. البحري يتخطى الشرطة ومصافي الشمال يحرج الصناعة

شفق نيوز/ تمكن فريق البحري يوم الجمعة، من التغلب على فريق الشرطة بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي جرت أحداثها في قاعة الشعب ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وكانت الأشواط على النحو الآتي ( 25-18) و (25-22) و (25-23).

وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من الدولي جاسم صافي حكما أولا ومظفر عبد الكريم حكما ثانيا والدولي موسى سالم مسجلا.

وفي قاعة عينكاوا في اربيل؛ حقق فريق مصافي الشمال فوزا غاية بالاهمية على الصناعة بثلاثة أشواط مقابل اثنين.

الصناعة حسم الشوط الاول والثاني لصالحه (25-18) و(25-20) ولملم مصافي الشمال اوراقه وعدل الكفة وحسم الثالث والرابع لصالحه (25-15) و (25-20).

وفي الشوط الخامس حسم اللقاء فريق مصافي الشمال (15-11).

يذكر ان المباراة كانت بقيادة الطاقم التحكيمي شوان علي حكما أولا ومحمد حمه حكما ثانيا وسيوان علي مسجلا.