دوري الطائرة العراقي.. تألق المقدادية والبيشمركة وصدارة لمصافي الشمال

واصلت فرق المقدمة تألقها ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة، فيما فرض فريق مصافي الشمال سيطرته على صدارة الترتيب بعد نتائج لافتة شهدتها الملاعب العراقية.

وفي أبرز المواجهات، حقق فريق المقدادية فوزاً مهماً على الدغارة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتائج الأشواط: 22-25، 21-25، 31-29، 17-25.

من جانبه، عمّق فريق البيشمركة جراح حديثة بعدما تغلب عليه بثلاثة أشواط دون مقابل، وبنتائج أشواط: 21-25، 21-25، 21-25.

وفي مواجهة أخرى، تجاوز فريق غاز الجنوب نظيره نينوى في أولى مواجهات الدور الثاني من المرحلة الثانية، بثلاثة أشواط نظيفة، وبنتائج: 25-13، 25-18، 25-14.

أما فريق مصافي الشمال، فقد أحكم قبضته على صدارة الدوري عقب فوزه على فريق الأهوار بثلاثة أشواط دون رد، في ختام الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وجاءت النتائج: 16-25، 19-25، 15-25.

وأكدت الجولة الثانية تفوق فرق المقدمة واستمرار المنافسة على القمة، في وقت تسعى فيه بقية الفرق إلى تعويض خسائرها خلال الجولات المقبلة، مع ترقب مواجهات أكثر إثارة في المرحلة الثانية من البطولة.