سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دوري الطائرة.. الشرطة والحبانية يقلبان تاخرهما الى فوز والجيش يحقق الانتصار

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-15T19:29:02+0000
دوري الطائرة.. الشرطة والحبانية يقلبان تاخرهما الى فوز والجيش يحقق الانتصار

شفق نيوز/ حقتت فرق الحبانية والجيش والشرطة، يوم الاثنين، الفوز ضمن منافسات التجمع الاول لدوري الثمانية من الدوري العراقي للكرة الطائرة الممتاز التي تجري حاليا في نادي البيشمركة بالسليمانية.

وتمكن فريق الحبانية من قلب خسارتهِ بشوطين لفوز مثير بثلاثة أشواط مقابل أثنين للصناعة بواقع (16-25) (24-26) (25-20) (25-22) (15-7).

وفي ثاني المباريات، حقق الجيش الانتصار على أربيل بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-16) (25-16) (25-23).

وبعد مباراة ماراثونية عادت طائرة الشرطة من بعيدٍ وحولت خسارتها بشوطين إلى فوز ثمين بثلاثة أشواط مقابل اثنين على البحري بواقع (24-26) (18-25) (25-19) (26-24) (15-10).

related

الطائرة الممتاز.. الشرطة يعتلي الصدرة بفوز مثير على ملاحقه البيشمركة

Date: 2021-01-29 20:02:42
الطائرة الممتاز.. الشرطة يعتلي الصدرة بفوز مثير على ملاحقه البيشمركة

للمرة السادسة على التوالي.. نساء قرقوش يخطفن بطولة الدوري العراقي بالكرة الطائرة

Date: 2020-11-27 10:00:33
للمرة السادسة على التوالي.. نساء قرقوش يخطفن بطولة الدوري العراقي بالكرة الطائرة

حديثة يخطف البطاقة التأهيلية الثانية لدوري الكرة الطائرة الممتاز

Date: 2020-11-30 15:17:24
حديثة يخطف البطاقة التأهيلية الثانية لدوري الكرة الطائرة الممتاز

فوز لأربيل وغاز الجنوب والبحري في دوري الطائرة الممتاز

Date: 2020-12-22 18:00:23
فوز لأربيل وغاز الجنوب والبحري في دوري الطائرة الممتاز

دوري الطائرة.. فوز للشرطة والقاسم ودوكان والجيش وغاز الجنوب والبحري

Date: 2021-01-23 18:18:54
دوري الطائرة.. فوز للشرطة والقاسم ودوكان والجيش وغاز الجنوب والبحري

أربعة انتصارات في دوري الطائرة الممتاز

Date: 2021-01-25 17:11:18
أربعة انتصارات في دوري الطائرة الممتاز

فوز الشرطة والبيشمركة والقاسم في دوري الطائرة العراقي الممتاز

Date: 2021-01-26 18:47:36
فوز الشرطة والبيشمركة والقاسم في دوري الطائرة العراقي الممتاز