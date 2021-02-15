دوري الطائرة.. الشرطة والحبانية يقلبان تاخرهما الى فوز والجيش يحقق الانتصار

شفق نيوز/ حقتت فرق الحبانية والجيش والشرطة، يوم الاثنين، الفوز ضمن منافسات التجمع الاول لدوري الثمانية من الدوري العراقي للكرة الطائرة الممتاز التي تجري حاليا في نادي البيشمركة بالسليمانية.

وتمكن فريق الحبانية من قلب خسارتهِ بشوطين لفوز مثير بثلاثة أشواط مقابل أثنين للصناعة بواقع (16-25) (24-26) (25-20) (25-22) (15-7).

وفي ثاني المباريات، حقق الجيش الانتصار على أربيل بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-16) (25-16) (25-23).

وبعد مباراة ماراثونية عادت طائرة الشرطة من بعيدٍ وحولت خسارتها بشوطين إلى فوز ثمين بثلاثة أشواط مقابل اثنين على البحري بواقع (24-26) (18-25) (25-19) (26-24) (15-10).