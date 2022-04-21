دوري الصالات.. تعرف على نتائج ست مواجهات ورقم مميز للشرطة

شفق نيوز / أجريت يوم الخميس، ست مواجهات ضمن منافسات الجولة 20 لدوري كرة الصالات الممتاز، التي حقق فيها فريق الشرطة رقماً مميزاً.

واسفرت نتائج المباريات الست، عن فوز فريق أمانة بغداد على ضيفه الجنوب بنتيجة 3-2، وفوز فريق الشرطة على ضيفه الشرقية بأكبر نتيجة منذ انطلاق الدوري بنتيجة 16 -3.

وفاز فريق المصافي على ضيفه الجيش بنتيجة 2-1، في حين فاز فريق نفط الوسط على ضيفه الظفر بنتيجة 5-4، بينما فاز فريق النفط على مضيفه الجنسية 2-1، بينما فاز فريق غاز الجنوب على ضيفه فريق نادي المرور بنتيجة 3-2.

وكان فريق نادي نفط الوسط لكرة الصالات، قد ضمن تتويجه بالبطولة قبل انتهائها إذ جمع حتى الآن 57 نقطة، فيما حل الشرطة ثانياً برصيد 47 نقطة، ثم المصافي بالمركز الثالث برصيد 39 نقطة.