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دوري الصالات الممتاز.. 5 انتصارات وتعادل واحد

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-14T15:27:04+0000
دوري الصالات الممتاز.. 5 انتصارات وتعادل واحد

شفق نيوز/ جرت ست مباريات ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات، يوم الاثنين.

وفاز نادي نفط الوسط على الشرقية بنتيجة 7-1 في المباراة التي جرت على قاعة التضامن، كما تخطى نادي الجيش فريق الظفر بنتيجة 5-4 في المباراة التي اقيمت على قاعة الشباب، ونجح نادي الجنسية بالفوز على الجنوب بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت على قاعة نفط البصرة.

وكذلك فاز الشرطة على غاز الجنوب بنتيجة 3-1 في المباراة التي اقيمت على قاعة الشباب أيضاً، وعلى قاعة نفط البصرة فاز الضيف مصافي الوسط  على المضيف نفط البصرة بنتيجة 2-1، فيما حسم التعادل الإيجابي لقاء ناديي المرور وبغداد بنتيجة 2-2 في المباراة التي جرت في قاعة الحكيم.

ويتصدر فريق نادي نفط الوسط ترتيب الفرق بعد الجولة 14 برصيد 42 نقطة.

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