دوري الصالات الممتاز.. هذه نتائج خمس مباريات

شفق نيوز/ جرت يوم خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 25 لدوري كرة الصالات الممتاز.

ففي اللقاء الاول الذي جمع فريق نادي الشرطة مع فريق نادي شهربان فاز الشرطة بنتيجة كبيرة 7-1، وفاز فريق نادي الشرقية على فريق نادي امانة بغداد بنتيجة 7-3.

كما فاز فريق نادي نفط الوسط على فريق نادي مصافي الجنوب 3-1، وفاز فريق نادي غاز الشمال بنتيجة كبيرة على فريق نادي الجيش بنتيجة 10-3 ، وفاز فريق نادي مصافي الوسط بنتيجة كبيرة على بلدية الناصرية 9-2 .

ويتصدر فريق نفط الوسط ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة الصالات برصيد 64 نقطة ويلاحقه الشرطة برصيد 61 نقطة وفريق مصافي الوسط ثالثاً برصيد 48 نقطة.