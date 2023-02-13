دوري الصالات العراقي.. فوزان لنفط الوسط ونفط البصرة يضعهما في الصدارة (صور)

شفق نيوز / تغلب فريق نفط الوسط على أمانة بغداد بنتيجة 8 - 1 يوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة 14 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات.

وضمن منافسات الجولة 14 من البطولة، حقق فريق نفط البصرة الفوز على الشباب البصري بنتيجة 5 - 3 في المباراة التي جرت على قاعة نفط البصرة.

ويتصدر فريق الشرطة، ترتيب أندية الصالات برصيد 29 نقطة يليه نفط البصرة بنفس الرصيد، لكن بفارق الأهداف، ثم نفط الوسط ثالثاً بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.