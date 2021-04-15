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دوري الصالات.. اتحاد الناصرية يخسر اًمام شهربان بسبب الغياب

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-15T13:41:55+0000
دوري الصالات.. اتحاد الناصرية يخسر اًمام شهربان بسبب الغياب

شفق نيوز/ اعتبر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، فريق اتحاد الناصرية للصالات خاسراً بنتيجة 5- صفر أمام نادي شهربان لعدم حضور الفريق الذي قاري للمباراة.

وقال لطيف خلف رئيس نادي شهربان لوكالة شفق نيوز؛ ان فريقه اعتبر فائزا بنتيجة 5 أهداف لعدم حضور فريق اتحاد الناصرية الى ملعب المباراة في مدينة المقدادية.

وبين خلف؛ أن فريق اتحاد الناصرية يتذيل ترتيب دوري الصالات الممتاز، ويعتبر خاسرا اليوم بحسب لوائح الاتحاد العراق لكرة القدم.

وجدد خلف مطالبته لحكومة ديالى ومحافظها بدعم الفريق الذي يخوض غمار منافسات دوري الصالات الممتاز بمصاعب مادية خانقة على الرغم من المناشدات والمطالب لادارة المحافظة منذ أشهر طويلة.

ولفت إلى أن جميع الفرق المشاركة تحظى بدعم حكوماتها المحلية والمؤسساتية، الا ان ديالى أهملت فريق شهربان الذي يمثل المحافظة في دوري الصالات والمدافع عن اسمها في المحافل الكروية.

ويحتل فريق صالات شهربان المركز السابع في ترتيب دوري الصالات الممتاز والذي انطلقت مرحلته الثانية مؤخرا.

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